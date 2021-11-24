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Самарский океанариум получил бессрочную лицензию Россельхознадзора на осуществление своей деятельности

24 ноября 2021 09:33
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Самарский океанариум получил бессрочную лицензию Россельхознадзора на осуществление своей деятельности

Самарский океанариум первым в регионе получил бессрочную лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности. Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться. 

По результатам лицензирования был представлен акт, подтверждающий соблюдение океанариумом требований ФЗ N 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

«Самарский океанариум самый большой в Поволжье, площадью более 2500 квадратных метров и с аквариумами на 800 тысяч литров воды. Мы ежедневно следим, контролируем и обеспечиваем бесперебойную работу всех систем. Заботимся о наших обитателях, а их более 4000 тысяч, включая экзотических рыб и краснокнижных животных.  Это огромная ответственность, а получение лицензии для нас подтверждение высокого уровня качества жизни наших обитателей и профессионализма всех сотрудников. Отметим, что мы полностью поддерживаем нововведения в законодательстве, ведь они благоприятно повлияют и на сохранение редких видов вне живой природы и на имидж самих культурно-просветительских учреждений, который могут подпортить желающие просто зарабатывать на животных без соблюдения всех необходимых требований», - директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова.

По требованиям закона, в собственности лицензиата или на иных законных основаниях должны быть специально предназначенные здания, сооружения, обособленные территории и техсредства для содержания животных. Также нужен специальный персонал. Лицензиат должен соблюдать требования закона об ответственном обращении с животными, ветеринарные нормы и правила. Требованиям к содержанию животных в океанариумах и дельфинариях посвящен большой раздел. Прописаны техпараметры бассейнов, включая их площадь и глубину. Указаны требования по освещению океанариумов и дельфинариев, а также уровни шума в помещении.

Напомним, что Самарский океанариум был открыт в декабре 2019 года в ТРК «Московский» недавно сменившем концепцию и название на LETOUT аутлет молл.  Россельхознадзор на протяжении 2021 года проводит работу по выдаче лицензий на осуществление деятельности в рамках ФЗ N 99 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Фото: Дильдина Светлана

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