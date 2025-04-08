Самарский наноспутник поздравит радиолюбителей Земли с Днем космонавтики

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Космический аппарат разошлет с орбиты праздничную открытку.

Наноспутник Самарского университета им. Королёва Colibri-S, запущенный в космос в ноябре 2024 года и оснащенный рекордным для своего класса компактным гиперспектрометром, с 12 апреля в течение недели будет поздравлять радиолюбителей всего мира с Днем космонавтики, рассылая с орбиты в специальном радиоформате поздравительную открытку. Эта акция должна дополнительно привлечь внимание международного радиолюбительского сообщества к знаменательной дате мировой космонавтики.

"Самарский университет им. Королёва с 12 апреля запускает программу для радиолюбителей по получению космических QSL-карточек за прием особого сигнала с университетского наноспутника Colibri-S. Обычно радиолюбители принимают со спутников их позывные и телеметрию, что и служит затем подтверждением того, что тот или иной спутник действительно удалось поймать в эфире. Однако по случаю Дня космонавтики наш наноспутник Colibri-S будет с 12 по 19 апреля дополнительно передавать для радиолюбителей всего мира еще и картинку - праздничную открытку в специальном радиоформате, которую радиолюбители смогут "скачать" и увидеть на компьютерном мониторе или же распечатать. Чтобы получить праздничную QSL-карточку "Колибри-С", радиолюбителям нужно будет прислать в наш университет как минимум одно полное изображение этой открытки", - рассказал Максим Иванушкин, руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва.

Заявку на получение QSL-карточки с темой письма QSL нужно будет отправить на почту nku_mka@ssau.ru, к письму следует приложить принятое изображение открытки со спутника (файлом во вложениях), а также указать: 1. ФИО. 2. Радиолюбительский позывной (при наличии). 3. Дата и время приема (UTC). 4. Место приема (город). 5. Страна. 6. Нужна ли бумажная версия карточки QSL или достаточно электронной версии. 7. Полный почтовый адрес (с индексом), если нужна бумажная версия карточки QSL.

Частота передатчика Colibri-S: 436,835 МГц. Позывной спутника: RS67S. Подробнее о декодировании картинки из космоса можно прочитать здесь прочитать здесь.

Заявки будут приниматься в течение семи дней после завершения рассылки открытки с орбиты. Обработка заявок продлится примерно до конца апреля.