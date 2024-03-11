Самарский космонавт Олег Кононенко возглавил Международную космическую станцию

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Он будет командовать объектом до конца сентября нынешнего года. Об этом заявили представители Роскосмоса.

Символический ключ от станции (МКС) нашему земляку вручил датчанин Андреас Могенсен. Он представляет Европейское космическое агентство (ESA). После этого экипаж ударил в корабельный колокол.

- Олегу Кононенко предстоит командовать МКС до конца сентября 2024 года, - уточнили в Роскосмосе. - За это время он улучшит мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, доведя его до 1 110 суток.

Сегодня Международную космическую станцию покинет миссия Crew-7 в составе астронавтов NASA Жасмин Могбели, ESA Андреаса Могенсена, JAXA Сатоси Фурукавы и космонавта Роскосмоса Константина Борисова. Они должны вернуться на Землю.

Напомним, Олег Кононенко установил мировой рекорд по суммарной продолжительности полетов в феврале этого года, пишет Сова.