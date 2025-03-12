Самарский космонавт Олег Кононенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Речь идет о награде I степени. Об этом сообщили представители правительства 63-го региона в своем телеграм-канале вечером 10 марта.

Самарский космонавт Олег Кононенко получил орден «За заслуги перед Отечеством» по указу президента Владимира Путина. Также он является почетным гражданином губернии. Внес вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

«Отмечен за мужество, которое проявил в самом длительном полете по программе МКС (374 дня за пределами Земли)», - подчеркнули представители областного правительства.

А в прошлом году Кононенко установил новый мировой рекорд по сумме длительности космических полетов - 1111 дней.

Ранее ему вручили медаль МЧС за содружество в спасении.

Напомним, Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в Туркменистане. Его первый полет прошел в 2008 году. По данным из открытых источников, он длился 198 дней 16 часов 20 минут и 11 секунд, пишет Самара-МК.