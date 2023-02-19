Самарский Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на Масленичный фестиваль 

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В этом году Масленичная неделя начинается с 20 февраля и завершается 26 февраля Прощеным воскресеньем. Масленица - старинный русский народный праздник - это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-весны.



В рамках празднования в Историческом парке пройдет Масленичный фестиваль:

22 февраля приглашают на Благотворительную масленицу детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей.

В программе:

11:00 - 12:00 Интерактивный квест «Легенды Жигулей»/мастер-класс «Русские народные росписи»

12:00 - 12:30 Игротека «Игры древних славян» (6-12 лет), где участники

познакомятся с 10 различными играми, погрузятся в досуг древних предков, а также узнают о смысловой составляющей каждой игры.

Бесплатный вход. Необходима запись по тел.: +7 (846) 250-01-32



25 февраля ждут всех желающих с 12:00 – 17:00.

В программе:

12:00-12:30 Игротека «Игры древних славян» (6-12 лет), где участники

познакомятся с 10 различными играми, погрузятся в досуг древних предков, а также узнают о смысловой составляющей каждой игры.

12:30-13:30 Мастер-класс «Славянская письменность» (300 руб./чел.);

13:30-13:50 Выступление ансамбля «Традиция»;

14:00-15:00 Квест «Легенды Жигулей» / Мастер-класс «Русские народные росписи» (300 руб./чел.);

15:00 - 15:45 — сборная экскурсия «Древняя история оживает» (250 руб./чел), сообщаеет пресс-служба парка.



Входные билеты в экспозиции:

взрослые – 200 рублей;

студенты/пенсионеры/льготники – 100 рублей;

дети до 16 лет – бесплатно.

Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32

Фото: пресс-служба парка «Россия – Моя история»