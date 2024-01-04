Самарский Исторический парк: 7 января пройдет Рождественская благотворительная программа

7 января 2024 года пройдет Рождественская благотворительная программа от Исторического парка «Россия – Моя история». Мероприятие проводится для детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей.
В программе мероприятия:
11:00 – Квест для самых юных участников «В гостях у сказки»;
Очутиться в Гостях у сказки, освежить свои знания о сказочных персонажах, а также, погрузиться в непередаваемую атмосферу сказочного мира.
12:00 - Встреча с Дедом Морозом у Рождественской ёлки.
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Программа для детей 6 – 12 лет:
13:00 – Квест «Легенды Жигулей». Участники узнают, какие тайны и сокровища хранят Жигулевские горы. Квест приоткроет тайны самарской земли. Мы отправимся в увлекательное путешествие - «Волжская кругосветка». Познакомимся с богатой культурой и историей нашего края.
14:00 - Встреча с Дедом Морозом у Рождественской ёлки.
14:30 - Выступление Танцевального коллектива Армида.
15:30 Мастер-класс «Русские народные росписи» и встреча с Дедом Морозом.
По адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.