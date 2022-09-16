Самарский инжиниринговый форум-2022: день обмена лучшими практиками

158

В «Жигулевской долине» продолжается деловая программа Самарского инжинирингового Форума «Основные направления развития индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности».

Организаторами Форума выступают Правительство Самарской области, Минпромторг РФ, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию» и др.

«В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года производство радиоэлектронного оборудования – это одна из сфер специализации Самарской области. В этом направлении уже ведётся планомерная работа, - отметил в своем приветствии к участникам форума Губернатор Дмитрий Азаров. - Мы заинтересованы в партнёрстве с другими регионами, обмене опытом, совместном развитии российской индустрии. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем решить все поставленные перед нами задачи, имеющие значение для развития нашей страны», - подчеркнул глава региона.

В рамках программы второго дня состоялся специализированный семинар для руководителей и сотрудников региональных центров инжиниринга России «Лучшие практики деятельности центров инжиниринга 2021-2022 гг.»

«Технологическая независимость очень важна и в стране, и в отраслях, за которые отвечает Самарская область, в силу истории и специфики: это и автомобильная, и авиакосмическая промышленность, и микроэлектроника, и машиностроение в целом, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Когда три года назад мы представили Губернатору предложение, чтобы собрать такой масштабный федеральный инжиниринговый форум, на котором собирать самых грамотных, самых трендовых экспертов в истории инжиниринга, - губернатор поддержал нас. Традиционно мы на него собираем Региональные центры инжиниринга со всех регионов нашей страны. В «Жигулевской долине» работает РЦИ, который считается одним из лучших в стране. Его цель – поддерживать разработки субъектов малого и среднего предпринимательства, тем самым развивая их компетенции», - добавил министр.

Модераторами и спикерами программы второго дня Форума выступили эксперты некоммерческих объединений и бизнес-структур: руководитель методического центра сети точек кипения АНО «Платформа НТИ», эксперт Фонда содействия инновациям Алексей Мокеев, предприниматель, бизнес-трекер, разработчик и программный директор стратегический сессий и акселерационных программ, эксперт АСИ по направлению «Технологии и предпринимательство» Сергей Тюльпин, старший бизнес-аналитик ООО «Лаборатория Гемотест», бизнес-трекер, модератор федеральных программ Валентина Ананьева и бизнес-трекер, модератор федеральных программ Ольга Тюльпина.

«Цель сегодняшнего семинара – познакомить участников форума между собой, понять их ключевые компетенции, процессы, ресурсы, а также структурировать всю информацию о них и обменяться лучшими практиками. Все это поможет скооперировать взаимодействие между региональными центрами инжиниринга», - рассказала Ольга Тюльпина

Программа Форума включала не только живое обсуждение и дискуссии, но и знакомство с производственными площадками региона. Иногородние делегаты посетили ряд промышленных предприятий Самарской области.

По итогам Форума будет подготовлена резолюция, которая будет опубликована на сайте http://technet-63.ru/.

Марат Бикмуллин, основатель и владелец частного технопарка «Авиатор» (Казань):

– «Жигулевскую долину» я посещаю второй раз. Впервые познакомился с экосистемой тольяттинского технопарка в июле, когда мы совершали велопробег из Казани в Тольятти. На велосипеде я исколесил всю Самарскую область, и могу сказать, что ваш регион один из самых живописных. Когда нас пригласили на Форум, мы собрали автобус с представителями предприятий нашего технопарка, работающих в сфере электроники, и приехали сюда, чтобы изучить перспективы развития отрасли. Здесь мы узнали о таком институте развития, как инжиниринговый центр, и получили очень много полезной информации по мерам поддержки. Теперь в наших планах – создать в Татарстане региональный центр инжиниринга, возможно, на базе технопарка «Авиатор».

Евгений Пронин, представитель регионального центра инжиниринга Кемеровской области (Кузбасс):

– Впервые на инжиниринговом форуме в «Жигулевской долине» я побывал в 2020-м году. В этом году Форум получился компактным, но более концентрированным в плане важной информации. Я благодарю организаторов за насыщенную и планомерную программу «без воды», все прошло на одном дыхании и, как всегда, на высшем уровне. Для нас участие в подобных событиях – это возможность увидеться с коллегами из других регионов, обменяться опытом в режиме живого диалога, который дает значительно больший эффект, нежели общение онлайн.

Александр Бабурин, директор компании «Автопродукт», резидент «Жигулевской долины»:

– Мы плотно взаимодействуем с региональным центром инжиниринга «Жигулевской долины». В мой бизнес-процесс полного цикла встроены такие опции, как разработка, испытания, высокоточные замеры и патентование. Все эти услуги мы можем получать в РЦИ технопарка. Участие в подобных масштабных событиях дает нам возможность познакомиться с тенденциями развития области инжиниринга и получить обратную связь, что в итоге может дать стимул к созданию новых проектов.

Фото: департамент информационной политики СО