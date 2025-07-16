Я нашел ошибку
Главные новости:
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
Путин заявил о постепенном восстановлении отношений России и МОК
Путин заявил о постепенном восстановлении отношений России и МОК
ФК «Крылья Советов» расторгли контракт с отстраненным Писарским
ФК «Крылья Советов» расторгли контракт с отстраненным Писарским
«Единая Россия» проведёт традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»
«Единая Россия» проведёт традиционную акцию «Собери ребёнка в школу»
Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе
Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе
В ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка погибла женщина
В ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка погибла женщина
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
Из реки Самара достали тело мужчины
Из реки Самара достали тело мужчины
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве

16 июля 2025 20:50
138
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве

В среду, 16 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел открытое оперативное совещание в областном правительстве. Глава региона представил нового заместителя председателя правительства - Виталия Шабалатова. Ранее он долгое время работал на руководящих должностях в правительстве Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. «Уверен, что с вашим приходом мы укрепим хозяйственную дисциплину, что вы будете в помощь главам муниципальных образований и в первую очередь города Самары, который я вас попрошу курировать. И, конечно, организуете работу дорожного хозяйства, а также иных структур. Ваш визит уже был отмечен в СМИ, о вас пишут, что вы угроза для некоторых чиновников – пожалуйста, будьте этой угрозой в хорошем смысле этого слова, но только для нерадивых», - обратился к Виталию Шабалатову губернатор.

Зампред правительства региона Михаил Белоусов будет курировать муниципальные образования. «В последний месяц у нас работа стала более интенсивной - мы выезжаем на территории, смотрим, какие вопросы и проблемы там. Здесь должная координация позволит нам укрепить финансовую дисциплину, бюрократическую, а самое главное – обратную связь с жителями иметь более качественную, чтобы мы проблемы жителей решали как можно комплекснее, системнее и быстрее», - отметил Вячеслав Федорищев. 

Вопросы правопорядка и противодействия коррупции будут в ведении заместителя председателя правительства Никиты Зубко, а вице-губернатор Максим Ковалев, ранее отвечавший за это направление, покидает правительство региона в связи с переходом на новое место работы.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков доложил о результатах участия региона в XV международной промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля и была посвящена теме «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». 

На выставке регион представил передовые решения и инновационные разработки крупнейших предприятий - ООО «Тесвел», ООО «СК «СТАРК», АО «АВТОВАЗ», а также участники проекта «Производительность труда» — АО «ГК «Электрощит» и ООО «Самарский завод Энергия». Достижения предприятий высоко оценил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, посетивший стенд области. Были проведены переговоры с делегацией Китайской Народной Республики. На встрече с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным достигнута договоренность об организации бизнес-миссии в ДНР. Подписаны соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами Омской, Вологодской, Московской областей. 

По результатам рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ за 2024 год Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, заняв 9 место среди регионов России.

На совещании подвели итоги работы команды областного правительства в Кошкинском районе. В числе поручений - завершить к ноябрю возведение фельдшерско-акушерского пункта и офиса врача общей практики в двух селах; в Кошкинской центральной районной больнице уже в этом году заменить один лифт из двух, в следующем – заменить второй лифт и капитально отремонтировать кровлю здания стационара, а также укомплектовать отремонтированные помещения медицинской мебелью. Также поручено ускорить ремонт детсада «Теремок» и дополнительно - отремонтировать фасад и металлическую лестницу, которая не вошла в проект.

Губернатор подчеркнул, что при планировании капитальных ремонтов – будь то детсады, школы, больницы - нужен комплексный подход. «Относительно стоимости этого капремонта благоустройство не такое дорогое. Надо его добавлять. Мы с вами в прошлом году выделили очень значительные суммы на капремонты детских садов, школ, поликлиник. Они превышают в 2-3 раза возможности предыдущих лет. Всем коллегам по направлениям поручаю переходим в комплексную работу. Это должно быть в любом объекте, который мы делаем. Мы же говорим, что регион и муниципалитет - одно целое. Это так действительно, у нас нет разделения - это не наш подход. Мы вместе за это отвечаем», - отметил Вячеслав Федорищев.

Также определены задачи по ремонту дорог, водонапорных башен, развитию музея и спортивных объектов, потребкооперации, отрасли животноводства в районе. Кроме того, глава региона поручил проработать дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Говоря о предстоящих выездах, губернатор подчеркнул: важно не замалчивать сложные проблемы, а именно с них начинать: «Сложные проблемы, которые есть на территории, финансовые, судебные, юридические, с капитальным ремонтом - какие угодно – такие вопросы, уважаемые коллеги, главы, прошу в первую очередь вытаскивать на поверхность, чтобы мы вместе их обсуждали и решали».

Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил работе с вернувшимися участниками СВО на местах – оказанию им всех возможных мер поддержки. Глава региона отметил недоработки по сопровождению ветеранов СВО в Кошкинском районе. «Помощь, содействие СВО - это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений Президента и нацпроектов. Сейчас от нас очень много зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Наша победа, забота о наших ребятах – самая главная задача. Здесь всегда будет строжайшее внимание. Я лично буду звонить ветеранам и спрашивать, как у них дела», - подчеркнул Вячеслав Федорищев, поручив заместителю председателя правительства Регине Воробьевой усилить работу по данному направлению с руководителями в районах.

Также на совещании обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. К приемке готовятся 2224 объекта. В 182 зданиях ведется капитальный ремонт, средства выделены из областного бюджета – 3,8 млрд рублей. Срок завершения работ – до 1 августа текущего года, при этом, как доложил министр образования региона Виктор Акопьян, 10 объектов – в зоне риска, поскольку исполнение менее 50%. Глава региона поручил разобраться в ситуации и принять необходимые меры там, где подрядчик допустил отставание. 

Традиционно большое внимание губернатор уделил отработке обращений граждан. На совещании обсудили как проблемы, которые озвучивались ранее и уже решены, так и ряд новых вопросов. Так, по поручению Вячеслава Федорищева глава Самары посетил ветерана труда, которая проживает в доме №40 по ул.  Ветлянской. По жалобе ветерана управляющая компания устранила последствия протечки в квартире, также выполнен ремонт кровли над квартирой. Восстановлено благоустройство в сквере им. академика Краснова на ул. Челюскинцев, заменен аварийный элемент горки, приведена в порядок детская площадка в сквере «Родничок надежды» в Самаре.

В числе проблем, которые разбирались на совещании, - отсутствие пандуса в отделении соцзащиты на улице Голосова, 99 в Тольятти, недоступность надземного перехода на 23 км Московского шоссе в Самаре для людей с ограниченными возможностями здоровья - там сломан лифт, сам переход требует ремонта. Самарцы также пожаловались на состояние дороги во дворе дома № 28 по ул. Дачной: рядом идут масштабные работы и все машины, в том числе крупногабаритные, проезжают по двору, в результате чего дорога разбита, жители также сообщили о двойном провале вокруг колодца на ул. Ташкентской, 112. Новокуйбышевцы отметили необходимость косметического ремонта в корпусе детсада «Ягодка». Глава региона дал необходимые поручения ответственным руководителям по направлениям, подчеркнув, что формат докладов об отработке обращений жителей на оперативном совещании станет постоянным.

Фото Ивана Макеева

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
16 июля 2025, 22:16
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
В системе социального обслуживания населения Ольга Щербицкая работает с 2014 года. Общество
0
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
16 июля 2025, 16:20
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология. Образование
193
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
16 июля 2025, 13:42
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
Главные условия выплаты — постоянное проживание молодой мамы в Самарской области и рождение первого ребенка, начиная с 1 сентября 2024 года.  Общество
239
В центре внимания
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
16 июля 2025  22:16
Главой Минсоцдемографии Самарской области назначили Оксану Щербицкую
75
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
16 июля 2025  20:50
Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве
133
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
16 июля 2025  16:20
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
198
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
16 июля 2025  13:42
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
241
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
16 июля 2025  13:19
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
509
Весь список