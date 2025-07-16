Самарский губернатор провел еженедельное оперативное совещание в правительстве

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В среду, 16 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел открытое оперативное совещание в областном правительстве. Глава региона представил нового заместителя председателя правительства - Виталия Шабалатова. Ранее он долгое время работал на руководящих должностях в правительстве Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. «Уверен, что с вашим приходом мы укрепим хозяйственную дисциплину, что вы будете в помощь главам муниципальных образований и в первую очередь города Самары, который я вас попрошу курировать. И, конечно, организуете работу дорожного хозяйства, а также иных структур. Ваш визит уже был отмечен в СМИ, о вас пишут, что вы угроза для некоторых чиновников – пожалуйста, будьте этой угрозой в хорошем смысле этого слова, но только для нерадивых», - обратился к Виталию Шабалатову губернатор.

Зампред правительства региона Михаил Белоусов будет курировать муниципальные образования. «В последний месяц у нас работа стала более интенсивной - мы выезжаем на территории, смотрим, какие вопросы и проблемы там. Здесь должная координация позволит нам укрепить финансовую дисциплину, бюрократическую, а самое главное – обратную связь с жителями иметь более качественную, чтобы мы проблемы жителей решали как можно комплекснее, системнее и быстрее», - отметил Вячеслав Федорищев.

Вопросы правопорядка и противодействия коррупции будут в ведении заместителя председателя правительства Никиты Зубко, а вице-губернатор Максим Ковалев, ранее отвечавший за это направление, покидает правительство региона в связи с переходом на новое место работы.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков доложил о результатах участия региона в XV международной промышленной выставке «Иннопром-2025», которая проходила в Екатеринбурге с 7 по 10 июля и была посвящена теме «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

На выставке регион представил передовые решения и инновационные разработки крупнейших предприятий - ООО «Тесвел», ООО «СК «СТАРК», АО «АВТОВАЗ», а также участники проекта «Производительность труда» — АО «ГК «Электрощит» и ООО «Самарский завод Энергия». Достижения предприятий высоко оценил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, посетивший стенд области. Были проведены переговоры с делегацией Китайской Народной Республики. На встрече с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным достигнута договоренность об организации бизнес-миссии в ДНР. Подписаны соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами Омской, Вологодской, Московской областей.

По результатам рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ за 2024 год Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, заняв 9 место среди регионов России.

На совещании подвели итоги работы команды областного правительства в Кошкинском районе. В числе поручений - завершить к ноябрю возведение фельдшерско-акушерского пункта и офиса врача общей практики в двух селах; в Кошкинской центральной районной больнице уже в этом году заменить один лифт из двух, в следующем – заменить второй лифт и капитально отремонтировать кровлю здания стационара, а также укомплектовать отремонтированные помещения медицинской мебелью. Также поручено ускорить ремонт детсада «Теремок» и дополнительно - отремонтировать фасад и металлическую лестницу, которая не вошла в проект.

Губернатор подчеркнул, что при планировании капитальных ремонтов – будь то детсады, школы, больницы - нужен комплексный подход. «Относительно стоимости этого капремонта благоустройство не такое дорогое. Надо его добавлять. Мы с вами в прошлом году выделили очень значительные суммы на капремонты детских садов, школ, поликлиник. Они превышают в 2-3 раза возможности предыдущих лет. Всем коллегам по направлениям поручаю – переходим в комплексную работу. Это должно быть в любом объекте, который мы делаем. Мы же говорим, что регион и муниципалитет - одно целое. Это так действительно, у нас нет разделения - это не наш подход. Мы вместе за это отвечаем», - отметил Вячеслав Федорищев.

Также определены задачи по ремонту дорог, водонапорных башен, развитию музея и спортивных объектов, потребкооперации, отрасли животноводства в районе. Кроме того, глава региона поручил проработать дополнительные меры поддержки многодетных семей.

Говоря о предстоящих выездах, губернатор подчеркнул: важно не замалчивать сложные проблемы, а именно с них начинать: «Сложные проблемы, которые есть на территории, финансовые, судебные, юридические, с капитальным ремонтом - какие угодно – такие вопросы, уважаемые коллеги, главы, прошу в первую очередь вытаскивать на поверхность, чтобы мы вместе их обсуждали и решали».

Особое внимание Вячеслав Федорищев уделил работе с вернувшимися участниками СВО на местах – оказанию им всех возможных мер поддержки. Глава региона отметил недоработки по сопровождению ветеранов СВО в Кошкинском районе. «Помощь, содействие СВО - это наш безусловный, базовый приоритет. Такой же, как выполнение поручений Президента и нацпроектов. Сейчас от нас очень много зависит, особенно в отношении тех ребят, которые возвращаются с военной службы и адаптируются к гражданской жизни. Наша победа, забота о наших ребятах – самая главная задача. Здесь всегда будет строжайшее внимание. Я лично буду звонить ветеранам и спрашивать, как у них дела», - подчеркнул Вячеслав Федорищев, поручив заместителю председателя правительства Регине Воробьевой усилить работу по данному направлению с руководителями в районах.

Также на совещании обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. К приемке готовятся 2224 объекта. В 182 зданиях ведется капитальный ремонт, средства выделены из областного бюджета – 3,8 млрд рублей. Срок завершения работ – до 1 августа текущего года, при этом, как доложил министр образования региона Виктор Акопьян, 10 объектов – в зоне риска, поскольку исполнение менее 50%. Глава региона поручил разобраться в ситуации и принять необходимые меры там, где подрядчик допустил отставание.

Традиционно большое внимание губернатор уделил отработке обращений граждан. На совещании обсудили как проблемы, которые озвучивались ранее и уже решены, так и ряд новых вопросов. Так, по поручению Вячеслава Федорищева глава Самары посетил ветерана труда, которая проживает в доме №40 по ул. Ветлянской. По жалобе ветерана управляющая компания устранила последствия протечки в квартире, также выполнен ремонт кровли над квартирой. Восстановлено благоустройство в сквере им. академика Краснова на ул. Челюскинцев, заменен аварийный элемент горки, приведена в порядок детская площадка в сквере «Родничок надежды» в Самаре.

В числе проблем, которые разбирались на совещании, - отсутствие пандуса в отделении соцзащиты на улице Голосова, 99 в Тольятти, недоступность надземного перехода на 23 км Московского шоссе в Самаре для людей с ограниченными возможностями здоровья - там сломан лифт, сам переход требует ремонта. Самарцы также пожаловались на состояние дороги во дворе дома № 28 по ул. Дачной: рядом идут масштабные работы и все машины, в том числе крупногабаритные, проезжают по двору, в результате чего дорога разбита, жители также сообщили о двойном провале вокруг колодца на ул. Ташкентской, 112. Новокуйбышевцы отметили необходимость косметического ремонта в корпусе детсада «Ягодка». Глава региона дал необходимые поручения ответственным руководителям по направлениям, подчеркнув, что формат докладов об отработке обращений жителей на оперативном совещании станет постоянным.

Фото Ивана Макеева