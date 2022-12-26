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Самарский «дом с часами» признали памятником

26 декабря 2022 13:48
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Самарский «дом с часами» признали памятником

Одна из самых загадочных достопримечательностей областной столицы обрела официальный статус. Дом купца Андрея Фроловича Кожевникова на Коммунистической, д. 3–5 признали выявленным объектом культурного наследия региона.

— Теперь в течение 12 месяцев отдел госохраны управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области должен организовать проведение госэкспертизы здания, — следует из подписанного врио руководителя УГООКН Иваном Стафеевым приказа.

Интересно, что, по словам руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой, ранее специалисты уже якобы проводили историко-культурную экспертизу в отношении этого дома. На основании их заключения представители ведомства отказались вносить дом в реестр.

Дом купца Кожевникова также известен как «дом с часами». В качестве даты создания здания специалисты УГООКН называют довольно большой промежуток: 1849–1872 годы.

По легенде, дочь купца Кожевникова умерла от чахотки (туберкулеза). Убитый горем отец приказал изготовить деревянные часы, стрелки на которых показывают точное время гибели ребенка. А окно в комнате девочки забили досками.

Однако современные краеведы нашли другую информацию о трагических потерях семьи: у купца умерли две внучки, Александра и Анна.

О возможной судьбе «дома с часами» стало известно в начале июля 2020 года. Первыми забили тревогу местные жители, когда заметили на деревянном строении табличку с указаниями сроков расселения. Они обратились за помощью как к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, так и к главе Самары Елене Лапушкиной. По словам местных жителей, этот дом пользуется особой популярностью у экскурсоводов из-за своей истории, пишет 63.ру.

Как выяснили представители инициативной группы, здание имело статус памятника культуры. Якобы в 2007 году региональный Минкульт включил «дом с часами» в реестр. Но через несколько лет эта информация пропала из документов.

В начале ноября 2020 года мэр Самары Елена Лапушкина заявила, что в планах на снос до конца года дом купца Кожевникова не значился.

Фото: «Защитим дом Кожевникова» / Vk.com

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