Самарский бизнесмен - в финале шоу «Суперниндзя»

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10 апреля в 21:00* на СТС состоится финал спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» с участием Сергея Серого из Самары — бизнесмена, МС по лёгкой атлетике и участника различных гонок с препятствиями.

На съёмках телепроекта самарского атлета поддерживали супруга и дочь. Сергей делился, что благодаря жене оказался в программе и готов признаться ей в любви. До финала не удалось дойти другим героям из Самары: звезде шоу «Русский ниндзя» Леониду Кодукову, инженеру Руслану Гильмутдинову, эковолонтёру Юлии Миннахметовой, учительнице физкультуры Дарье Данилевской, фитнес-тренеру Екатерине Степновой, бухгалтеру Екатерине Быковой, пчеловоду Сергею Дютину и отцу-одиночке Алексею Никонову.

После финала масштабного шоу только двух лучших атлетов ждёт сложнейший суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине эффектной 26-метровой башни.