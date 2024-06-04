Самарских водителей из-за жары просят быть осторожней

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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области призывают водителей быть особенно осторожными на дороге в связи с жаркой погодой.

Водителям следует перед поездкой проверить техническое состояние автомобиля, особенно если планируется длительное путешествие. Необходимо убедиться в исправности систем кондиционирования и электроники, а также проверить аккумулятор, чтобы избежать его перегрева во время движения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям брать с собой прохладительные напитки во время поездки. Также парковать автомобиль в тени или использовать специальный экран для защиты лобового стекла от солнца, а приборную панель можно закрыть полотенцем или тряпкой. Если машина находилась на солнце в течение длительного времени, перед началом движения необходимо проветрить салон.

Если вы во время движения испытываете головокружение, слабость или сильную головную боль, остановитесь — продолжать движение опасно. В жару возможны перепады давления, поэтому возите с собой необходимые лекарства. Ни в коем случае не оставляйте детей и домашних животных в машине одних.