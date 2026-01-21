Самарских студентов приглашают на экскурсию по выставке к 175-летию Самарской губернии

25 января, в День российского студенчества, состоится авторская экскурсия «Привет из Самары». Экспозиция посвящена 175-летию со дня основания Самарской губернии и объединяет 36 фотографий конца XIX — начала XX веков. Экскурсию проведет хранитель коллекции, краевед и филокартист Сергей Рудняев.



Авторская экскурсия состоится 25 января в 15:30, также посетить ее можно будет 29 января в 17:00. Запись по телефону +7 (846) 200-17-22 или по ссылке https://vk.ru/wall-115292044_16671.



Выставка работает до 2 февраля в театре для детей и молодежи «Мастерская» (ул. Чернореченская, 15). (12+)

Фото: пресс-служба администрации Самары