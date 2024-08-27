Самарских ребят познакомили с кинологической службой в органах внутренних дел

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Самарские полицейские и общественник в преддверии нового учебного года проводят для ребят познавательные встречи.

Полицейские напомнили детям основные требования правил для пешеходов и познакомили с кинологической службой в органах внутренних дел.

Самарские полицейские совместно с Общественным советом при Управлении МВД России по городу Самаре организовали для детей из «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник» профилактическое мероприятие. Сотрудник Госавтоинспекции побеседовал с ребятами о безопасности на дорогах, разобрал основные причины ДТП с участием несовершеннолетних и повторил основные требования правил для пешеходов. Полицейский напомнил о том, что надо быть предельно внимательным и осторожным у проезжей части и в дворовых территориях. Особое внимание акцентировалось на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона при переходе дороги недопустимо.

Продолжилось мероприятие встречей с инспектором-кинологом Центра кинологической службы Управления и ее подопечными – «Зердом» и «Барсом». Сотрудник полиции рассказала присутствующим о своей профессии, об условиях содержания собак, объяснила, какие породы отбирают для службы, что каждая собака обучается по-разному и у каждой свое направление работы.

В конце мероприятия ребята и сотрудники центра поблагодарили полицейских и общественников за интересную встречу и сделали общие фотографии на память.