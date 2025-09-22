Самарских авторов медиаконтента о жизни на сельских территориях приглашают к участию в Национальной премии «МедиаПоле»

152

Национальная премия «МедиаПоле» проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Это обновленный формат конкурса информационных проектов по сельской тематике. Премия направлена на выявление и поддержку блогеров и других авторов медиаконтента о жизни на сельских территориях, а также вовлечение молодежи в создание качественного контента о возможностях для реализации за пределами городов.

Участниками могут стать граждане России старше 18 лет: блогеры, студенты, молодые специалисты и все, кто создает тематический медиаконтент в социальных сетях, на видеохостингах и других онлайн-ресурсах. Прием заявок продлится до 17 октября.

Эксперты выберут 100 финалистов, которые примут участие в двухдневной образовательной программе в Москве, встретятся с известными блогерами и экспертами и посетят ведущие медиацентры страны. Победители получат дипломы, сертификаты и подарки – призовой фонд составит 4,5 млн рублей.

Подробности и форма подачи заявок доступны на сайте медиаполе.рф и в социальных сетях конкурса.

Фото: департамент информационной политики Самарской области