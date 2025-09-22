Я нашел ошибку
Главные новости:
Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Самарских авторов медиаконтента о жизни на сельских территориях приглашают к участию в Национальной премии «МедиаПоле»

22 сентября 2025 14:50
152
Участниками могут стать граждане России старше 18 лет: блогеры, студенты, молодые специалисты и все, кто создает тематический медиаконтент в социальных сетях, на видеохостингах и других онлайн-ресурсах.

Национальная премия «МедиаПоле» проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Это обновленный формат конкурса информационных проектов по сельской тематике. Премия направлена на выявление и поддержку блогеров и других авторов медиаконтента о жизни на сельских территориях, а также вовлечение молодежи в создание качественного контента о возможностях для реализации за пределами городов.
Участниками могут стать граждане России старше 18 лет: блогеры, студенты, молодые специалисты и все, кто создает тематический медиаконтент в социальных сетях, на видеохостингах и других онлайн-ресурсах. Прием заявок продлится до 17 октября.
Эксперты выберут 100 финалистов, которые примут участие в двухдневной образовательной программе в Москве, встретятся с известными блогерами и экспертами и посетят ведущие медиацентры страны. Победители получат дипломы, сертификаты и подарки – призовой фонд составит 4,5 млн рублей.
Подробности и форма подачи заявок доступны на сайте медиаполе.рф и в социальных сетях конкурса.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

