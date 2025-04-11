Самарские таможенники пресекли контрабанду психотропных веществ

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Самарские таможенники пресекли контрабанду препарата, содержащего в своем составе психотропное вещество бротизолам. Три международных почтовых отправления следовали в адрес жителя Самары из Германии.

Посылки выявили при таможенном контроле на Брянском почтовом таможенном посту Центральной почтовой таможни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий самарские таможенники установили что внутри, среди прочих лекарственных средств, находились несколько упаковок препарата «Lendormin».

В результате проведенной экспертизы в изъятом товаре обнаружено психотропное вещество бротизолам. Общий вес изъятых подконтрольных веществ составил 53,69 г, что является крупным размером.

Бротизолам, включен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, и отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

По данному факту Самарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229.1 УК РФ – контрабанда психотропных веществ, в крупном размере.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни