Самарские ветераны СВО и участники «Школы героев» привели команду к победе на чемпионате России по следж-хоккею

Я нашел ошибку
Главные новости:
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские ветераны СВО и участники «Школы героев» привели команду к победе на чемпионате России по следж-хоккею

15 октября 2025 15:37
154
Для бойцов, вернувшихся с передовой, команда стала не просто спортивным коллективом, а настоящей семьей, где важны взаимоподдержка, дружеская атмосфера и совместное движение вперед.

В Дзержинске проходит второй круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига Героев». Честь Самарской области на профессиональном уровне отстаивает СХК «Лада», в состав которой входят игроки СХК «Лада-следж» и СХК «ЦСК ВВС-следж». Наши спортсмены со счетом 2:1 одержали верх над СХК «Мужество» (г. Москва).

«Второй этап - это квалификация, чтобы продолжить чемпионат уже в Высшей лиге. Наша задача - попасть в тройку. Руководство клуба поставило такую задачу, и команда готова к ее решению. Мы провели сборы, выполнили всю запланированную программу. Самоотдача на уровне!», - рассказал главный тренер СХК «Лада» Олег Ларин.

В числе самарских хоккеистов - участники губернаторской программы «Школа героев». Программа инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной - «Время героев», находит свое реальное воплощение в спортивных достижениях наших ветеранов - Дмитрия Худошина и Артема Логинова. Пройдя программу реабилитации и адаптации, они не только вернулись к активной жизни, но и стали одними из лидеров профессиональной следж-хоккейной команды.

Их спортивный путь в следж-хоккее начался в прошлом году, когда по инициативе Правительства Самарской области при поддержке фонда «Защитники Отечества» и региональной общественной организации «Возвращение» в нашем регионе, первом в России, были созданы сразу две команды из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах в Самаре и в Тольятти. Наставниками для первых следж-хоккеистов стали Владимир Шиханов и Александр Николаев. Железная дисциплина, невероятная воля к победе и жесткий режим тренировок быстро дали свои результаты. Команда начала побеждать на всероссийском уровне, завоевав медали в Туле, Ярославле, Ханты-Мансийске и Владивостоке.

Успехи ветеранов были отмечены на высшем уровне. В этом году проект «Вместе Победим» СРОО «Возвращение» получил поддержку Фонда президентских грантов, что позволило укрепить материально-техническую базу и привлечь новых игроков. А этим летом руководство ХК «Лада» приняло решение о создании профессиональной следж-хоккейной команды, объединившей игроков «Лада-следж» и «ЦСК ВВС-следж» в один клуб - СХК «Лада». Возглавил команду наставник Олег Ларин. Этим летом клуб дебютировал в чемпионате России, а сейчас играет уже на втором этапе.

Таким образом, менее чем за два года проект по развитию следж-хоккея для ветеранов СВО вышел на профессиональный уровень. Для бойцов, вернувшихся с передовой, команда стала не просто спортивным коллективом, а настоящей семьей, где важны взаимоподдержка, дружеская атмосфера и совместное движение вперед.

 

Фото: Ассоциация ветеранов СВО Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
15 октября 2025, 16:59
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С. Экология
65
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
15 октября 2025, 16:48
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств.  Общество
67
От Самарской области свои практики представили 57 педагогов.
15 октября 2025, 15:58
Наш регион вошел в топ-20 по количеству заявок на Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»
От Самарской области свои практики представили 57 педагогов. Общество
155
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
174
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
519
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
583
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
531
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
416
Весь список