Самарские ветераны СВО и участники «Школы героев» привели команду к победе на чемпионате России по следж-хоккею

В Дзержинске проходит второй круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига Героев». Честь Самарской области на профессиональном уровне отстаивает СХК «Лада», в состав которой входят игроки СХК «Лада-следж» и СХК «ЦСК ВВС-следж». Наши спортсмены со счетом 2:1 одержали верх над СХК «Мужество» (г. Москва).

«Второй этап - это квалификация, чтобы продолжить чемпионат уже в Высшей лиге. Наша задача - попасть в тройку. Руководство клуба поставило такую задачу, и команда готова к ее решению. Мы провели сборы, выполнили всю запланированную программу. Самоотдача на уровне!», - рассказал главный тренер СХК «Лада» Олег Ларин.

В числе самарских хоккеистов - участники губернаторской программы «Школа героев». Программа инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной - «Время героев», находит свое реальное воплощение в спортивных достижениях наших ветеранов - Дмитрия Худошина и Артема Логинова. Пройдя программу реабилитации и адаптации, они не только вернулись к активной жизни, но и стали одними из лидеров профессиональной следж-хоккейной команды.

Их спортивный путь в следж-хоккее начался в прошлом году, когда по инициативе Правительства Самарской области при поддержке фонда «Защитники Отечества» и региональной общественной организации «Возвращение» в нашем регионе, первом в России, были созданы сразу две команды из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах в Самаре и в Тольятти. Наставниками для первых следж-хоккеистов стали Владимир Шиханов и Александр Николаев. Железная дисциплина, невероятная воля к победе и жесткий режим тренировок быстро дали свои результаты. Команда начала побеждать на всероссийском уровне, завоевав медали в Туле, Ярославле, Ханты-Мансийске и Владивостоке.

Успехи ветеранов были отмечены на высшем уровне. В этом году проект «Вместе Победим» СРОО «Возвращение» получил поддержку Фонда президентских грантов, что позволило укрепить материально-техническую базу и привлечь новых игроков. А этим летом руководство ХК «Лада» приняло решение о создании профессиональной следж-хоккейной команды, объединившей игроков «Лада-следж» и «ЦСК ВВС-следж» в один клуб - СХК «Лада». Возглавил команду наставник Олег Ларин. Этим летом клуб дебютировал в чемпионате России, а сейчас играет уже на втором этапе.

Таким образом, менее чем за два года проект по развитию следж-хоккея для ветеранов СВО вышел на профессиональный уровень. Для бойцов, вернувшихся с передовой, команда стала не просто спортивным коллективом, а настоящей семьей, где важны взаимоподдержка, дружеская атмосфера и совместное движение вперед.

Фото: Ассоциация ветеранов СВО Самарской области