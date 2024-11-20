Самарские транспортные полицейские поговорили о важном с учащимися техникума

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Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте поговорили о важном с учащимися Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова. Беседа прошла в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2024».

Целью мероприятия является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, а также пресечение вовлечения подрастающее поколение в противоправную деятельность.

В начале встречи начальник отделения по делам несовершеннолетних подполковник полиции Алла Нечесова рассказала о работе транспортной полиции в целом. Подробно остановилась на проблеме распространения наркомании среди молодых людей, о том как «доброжелатели» вовлекают их сначала в употребление, а затем и распространение запрещенных веществ. Подполковник полиции сообщила об ответственности, которая предусмотрена законодательством за незаконный оборот наркотиков.

Далее слово было предоставлено представителю общественной организации «Ветер перемен» Владимиру Захаркину. Владимир Васильевич подробно рассказал о естественных эмоциональных состояниях человека и как организм справляется с ними. Далее он поведал, каким пагубным изменениям подвергается организм при курении, приеме алкоголя и какие серьезные последствия происходят при употреблении наркотиков.

Эксперт экспертно-криминологического центра Средневолжского линейного управления майор полиции Вячеслав Некрасов рассказал о работе эксперта, о существующих видах и проводимых экспертизах ЭКЦ самарской транспортной полиции, показал содержимое криминалистического чемодана и продемонстрировал процедуру дактилоскопирования. Вячеслав Некрасов рассказал о возможности получения образования в учебных заведения МВД России и пригласил ребят на службу в органы внутренних дел.

Младший инспектор-кинолог центра кинологической службы самарской транспортной полиции прапорщик полиции Владислав Аржаник со своим напарником немецкой овчаркой по кличке «Брутус» показали, как происходит обследование объектов во время поиска наркотических средств и психотропных веществ. Рассказал о ежедневных занятиях со служебной собакой, о питании, об уходе за четвероногим другом.

Начальник ПДН напомнила об основных правилах безопасного поведения на объектах транспортного комплекса, а также о возрасте, с каторого наступает административная и уголовная ответственность за совершение каких-либо противоправных действий. Алла Албертовна привела примеры вовлечения в противоправную деятельность, в том числе в совершение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортных объектов.

В конце встречи все участники пришли к выводу, что жизнь без наркотиков яркая и удивительная, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте