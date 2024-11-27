Самарские таможенники выступили на Форуме экспортеров

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Самарская таможня приняла участие в первом муниципальном Форуме экспортеров городского округа Самара, организованном администрацией города при поддержке Торгово-промышленной палаты Самарской области.

Этот форум — возможность для бизнеса, государственных структур и профильных организаций обсудить последние тенденции и перспективные направления в сфере экспорта.

Первый заместитель начальника Самарской таможни Вячеслав Капустин рассказал: «На базе таможни работает консультативная рабочая группа, в которую входят наиболее крупные представители промышленных предприятий области. В рамках ее работы обсуждаются актуальные вопросы для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе и содействие развитию экспорта».

В ходе деловой сессии, посвященной обсуждению инновационных решений для бизнеса, представители Самарской таможни выступили с темой «Таможня и бизнес: сотрудничество в новых реалиях». Инна Древко, начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры, рассказала малому и среднему бизнесу об изменениях в валютном законодательстве и особенностях таможенного декларирования наличных денежных средств, которые ввозятся в Россию в рамках расчетов по внешнеторговым договорам. Особое внимание было уделено вопросам реализации системы запретов и ограничений во внешнеэкономической деятельности.

В своем выступлении Валерий Фомичев, Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области, поблагодарил сотрудников Самарской таможни за плотное сотрудничество и участие в Форуме экспортеров.

Консультацию по вопросам, входящим в компетенцию таможенного органа можно получить посредством сети Интернет в электронной форме, либо явиться лично в Самарскую таможню. Контактная информация представлена на сайте Приволжского таможенного управления.