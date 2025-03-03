Самарские таможенники передали на нужды СВО более 23 тысяч пар носков

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Самарские таможенники передали военным более 23 тысяч пар носков, признанных бесхозяйными решением суда.

Данные изделия были ранее выявлены мобильной группой Самарской таможни и направлены на досмотр. На запросы таможенного органа представители фирм, указанных в товаросопроводительных документах, не отвечали. Товар с 2023 года находился в зоне таможенного контроля и остался невостребованным. В связи с чем было принято решение брошенные вещи обратить в собственность государства.

Районным судом города Самары товары признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность. Носки переданы для обеспечения потребностей участников специальной военной операции.