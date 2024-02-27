Самарские студенты приняли участие в первом этапе соревнований «Человеческий фактор»

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Сегодня, на базе Учебного центра федеральной противопожарной службы, состоялся отборочный этап Всероссийских соревнований «Человеческий фактор».

Соревнования проводятся ежегодно при поддержке Центра экстренной психологической помощи МЧС России в целях обучения молодежи оказанию первой помощи и психологической поддержки гражданам при состояниях, угрожающих их жизни и здоровью.

В мероприятии приняли участие 15 человек в составе пяти студенческих команд: «Тройка спасения» СНИУ им. С.П. Королева, «Профессионалы XXI века» Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, «Драйв», «Импульс» и «Вспышка» Самарского государственного медицинского университета.

В течение часа участники должны были ответить на 30 вопросов теста по психологии и медицине. Подсчетом баллов и проверкой правильности ответов занималась судейская коллегия в составе сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.

После подведения итогов будут названы команды-победительницы. Команды, занявшие 1 и 2 места, продолжат бороться за звание лучших на региональном этапе в г. Нижний Новгород.

По окончании соревнований ребята побывали на экскурсии в музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела, расположенном в здании Учебного центра ФПС, где они познакомились с историей пожарной охраны и гражданской обороны Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО