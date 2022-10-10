Самарские сотрудники транспортной полиции оказали помощь женщине, потерявшей сознание на ж/д вокзале

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В адрес начальника УТ МВД России по ПФО генерала-майора полиции Александра Бережного поступило обращение от жительницы Оренбургской области со словами благодарности. В своем письме она поблагодарила сотрудников Самарского линейного отдела полиции, которые помогли её 72-летней матери.

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте заступили вечером на службу по охране общественного порядка на железнодорожном вокзале станции Самара. Через некоторое время командир отделения прапорщик полиции Яков Баринов и старшина полиции Сергей Шалашников обратили внимание на пожилую женщину, которая с багажом направилась к выходу из здания вокзала. Полицейские предположили, что пассажирка плохо себя чувствует. Через мгновение бабушка упала на выходе из вокзала. Сотрудники незамедлительно подбежали к ней. Женщина была без сознания. Один из полицейских попытался привести её в чувство, а другой по телефону начал вызывать медицинских работников вокзала. Когда пожилая женщина пришла в себя, сотрудники помогли ей принять удобное положение, придерживали руками и разговаривали с ней. Полицейские установили, что у неё слабость, нет сил передвигаться. Они приняли решение самостоятельно доставить пациентку в медпункт. Прапорщик полиции Яков Баринов на руках отнёс женщину с третьего на первый этаж вокзала и передал медицинским работникам, сообщив то, что успел узнать о её самочувствии.

Пока бабушке оказывали квалифицированную медицинскую помощь, полицейские взяли под личную охрану её багаж и передали его прибывшим за женщиной родственникам.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей приказом начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте указанным сотрудникам объявлена благодарность.

Фото: пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте