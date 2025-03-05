Самарские школьники посетили пожарную часть, где узнали много нового и интересного

На днях в 5-ю пожарную часть приехали ученики нескольких образовательных учреждений города Самары.
Сотрудники части провели для детей увлекательную встречу, на которой рассказали о своей работе, истории самарской пожарной службы и напомнили о важных правилах пожарной безопасности.
Также они показали ребятам пожарные машины, специальное оборудование и боевую одежду пожарных, которую можно было примерить.
Юные посетители смогли почувствовать себя настоящими пожарными, посидев в кабине спецавтомобиля.
Ветераны рассказали о своей службе на благо Родины.
В завершение мероприятия гости тепло поблагодарили сотрудников МЧС и ветеранов за увлекательную экскурсию и познавательную беседу, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: ГУ МЧС СО