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Самарские школьники встретились с председателем Союза ветеранов десантников и подразделений специального назначения

6 июля 2022 19:30
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Самарские школьники встретились с председателем Союза ветеранов десантников и подразделений специального назначения

В преддверии праздника семьи и верности учащиеся 8 класса провели важную встречу со своим другом и наставником Карповым А.А., председателем Региональной общественной Самарской организации «Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения», сообщает РОСО СВДиПСН.

Он, несмотря на занятость, уделил время и провел отличнейшую беседу о ценностях семьи, ведь именно с семьи начинается жизнь. Именно здесь дети познают все ценности жизни. Именно в хорошей семье передаются красивые традиции из поколения в поколение. Всё хорошее, что сейчас есть в вашей семье заложено вашими родителями для вас.
Цените и уважайте друг друга, любите своих детей и помогайте родителям. Счастья и добра вашим семьям!

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