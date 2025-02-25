Самарские росгвардейцы сдали почти двадцать литров крови

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Порядка сорока сотрудников подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в акции «Донор Отечества».

Росгвардейцы сдали необходимые анализы и прошли медицинский осмотр. Исследования не выявили никаких противопоказаний, и сотрудников направили непосредственно на сдачу крови. Донорский материал сотрудников Росгвардии будет переработан на компоненты, которые поступят в лечебные учреждения региона.

Стоит отметить, что стражи правопорядка – частые гости на областной станции переливания крови. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии каждый год проходят диспансеризацию, следят за состоянием своего здоровья и ведут правильный образ жизни, поэтому являются по-настоящему здоровыми людьми, которых всегда рады видеть в числе доноров.

«Среди нас есть те, кто регулярно приходит сюда, чтобы таким образом помочь тем людям, которые нуждаются в переливании крови или ее компонентов. Многие сотрудники вневедомственной охраны – доноры со стажем. И мы будем продолжать помогать жителям нашего региона, сдавая кровь» - рассказал заместитель начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области» Дмитрий Кузнецов.

В общей сложности в этот день росгвардейцы сдали почти двадцать литров крови, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области