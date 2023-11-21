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Самарские работодатели рассказали, как отговаривают сотрудников от увольнения

21 ноября 2023 10:01
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Самарские работодатели рассказали, как отговаривают сотрудников от увольнения

Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил 2100 работодателей из всех федеральных округов РФ. В том числе в Самарской области, и узнал, делают ли они контрпредложения сотрудникам, собравшимся увольняться. Выяснилось, что данную практику имеют 82% работодателей, а более половины из них отмечают, что на сегодняшний день контрофферы приходится делать чаще, чем 5 лет назад. Рост данного тренда связан с усиливающимся дефицитом рабочей силы.

Так 63% работодателей приходилось останавливать собравшегося увольняться сотрудника с помощью контрпредложения уже в текущем году, из них 31% — в текущем полугодии. 

Более половины (54%) работодателей утверждают, что им приходится прибегать к контрпредложениям чаще, чем 5 лет назад. 

Также исследователи выяснили, что обычно предлагают работодатели, лишь бы удержать работника (множественный вариант ответа):

  • повышение зарплаты/премии — 50%;

  • корректировка графика работы, уменьшение нагрузки — 42%;

  • предложение более интересного проекта — 34%;

  • повышение должности — 24%;

  • предложение перейти на удаленку — 13%;

  • увеличение отпуска — 10%. 

Самым эффективным вариантом контрпредложения сотрудникам работодатели считают повышение зарплаты (78%), повышение должности (32%), изменение графика работы (22%), перевод на более интересный проект (17%), увеличение отпуска (9%) (множественный вариант ответа). 

Чаще всего задержать в компании работодатели пытаются редких специалистов (65%), рабочих (23%), менеджеров (16%), а 20% готовы удерживать любой ценой всех своих подчиненных (множественный вариант ответа). 

Согласно результатам исследования, контрпредложения хорошо работают в практике самарского бизнеса: 39% работодателей удается удержать собравшихся увольняться сотрудников на 2-3 года, 35% — на 1-2 года, 22% — на полгода-год. Оставшимся 4% — менее, чем на год.

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