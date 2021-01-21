Самарские приставы провели рабочую встречу с представителями Министерства обороны

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Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области провел рабочую встречу с начальником военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках проведения набора новых сотрудников в ряды судебных приставов руководитель Управления подполковник внутренней службы Закир Муратов провел рабочую встречу с начальником ФГБУ «426 военный госпиталь» Минобороны России полковником медицинской службы Михаилом Игнатовым и заведующим поликлиники ФГБУ «426 военный госпиталь» Минобороны России Сергеем Лец. В ходе встречи достигнуто соглашение о порядке прохождения военно-врачебной комиссии кандидатами для поступления на службу в органы принудительного исполнения.

Напоминаем, что в настоящее время Управление ведет прием сотрудников. По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 8 (846) 266 38 72, 266 38 52,

8 937 995 76 76.