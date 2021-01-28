Самарские приставы проведут прием граждан в приемной Президента

77

11 февраля 2021 года с 14:00 по 16:00 руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области — главным судебным приставом Самарской области подполковником внутренней службы Муратовым Закиром Рамильевичем будет осуществляться прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области с использованием специального программного обеспечения по проведению личного приема и приема в режиме видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.

Запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (846) 266-38-71, 263-65-65.