Самарские приставы проконтролировали установление тактильной схемы для граждан с нарушением зрения

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В результате проведенной судебным приставом-исполнителем работы администрация одного из сельских поселений Приволжского района Самарской области установила тактильную схему, предназначенную для отображения информации о размещении и назначении помещений в здании администрации.

В отделение судебных приставов Приволжского района Самарской области поступил исполнительный документ об обязании органа местного самоуправления в трехмесячный срок установить тактильную схему, позволяющую гражданам с нарушением зрения сориентироваться внутри помещения. Сотрудник Службы уведомил руководство администрации о возбужденном исполнительном производстве, а также предупредил о возможной административной ответственности, предусмотренной законодательством в случае неисполнения решения суда.

Благодаря оперативной работе судебного пристава должник в течение нескольких дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства установил тактильную схему у входа в здание. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.