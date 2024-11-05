Самарские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде»

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В Самаре, сотрудники полиции, в рамках Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде», провели для учащихся колледжа профилактическое мероприятие, нацеленное на формирование нетерпимости к экстремизму у молодежи.

Полицейские напомнили юношам и девушкам нормы законодательства, запрещающие пропаганду и агитацию, порождающие социальную и расовую вражду, а также рассказали об ответственности, предусмотренной за совершение подобных деяний.

Представители отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре акцентировали внимание подростков на проблеме вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность и важности формирования у подрастающего поколения ценностно-смысловых установок по безопасности жизни и бесконфликтному поведению.

Сотрудники полиции объяснили ребятам, что представители деструктивных организаций и движений активно используют сеть Интернет в целях пропаганды межрасовой и религиозной ненависти и вражды, а также координации экстремистских действий.

В завершение мероприятия полицейские порекомендовали школьникам быть крайне бдительными в социальных сетях и уделять особое внимание информации, размещаемой в Интернете, сообщает пресс-служба гУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО