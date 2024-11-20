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Самарские полицейские провели мероприятие с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

20 ноября 2024 10:50
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Самарские полицейские провели мероприятие с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Сотрудники полиции и представители Общественного совета объяснили воспитанникам подшефного учреждения их права и обязанности.

В Самарской области полицейские и представители Общественного совета регулярно проводят встречи с ребятами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Так, в Тольятти, в преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям, направленного на привлечения внимания к проблемам реализации и защиты прав детей, сотрудники полиции совместно с общественниками посетили воспитанников социального приюта «Дельфин».

В ходе мероприятия полицейские и общественники рассказали подросткам о видах ответственности за противоправные деяния, подчеркнув необходимость законопослушного образа жизни и объяснили основные аспекты безопасной жизнедеятельности.

Гости подробно разъяснили ребятам, где можно получить бесплатную юридическую помощь, а также, куда следует обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий.

Подростки с интересом слушали организаторов мероприятия, задавая возникающие у них вопросы.

В завершение встречи сотрудники полиции и общественники вручили ребятам подарки и сладости.

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