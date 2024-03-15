Самарские полицейские провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

135

Гражданам рассказали о преимуществах использования официального портала госуслуг и специальной карты-путеводителя.

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде сотрудники миграционного пункта ОМВД России по Приволжскому району организовали для его посетителей акцию «Госуслуги – это просто и удобно!».

В рамках мероприятия начальник миграционного пункта Оксана Скинтян рассказала о преимуществах пользования Единым порталом госуслуг и о том, как быстро и просто получить необходимую услугу по линии МВД, воспользовавшись порталом gosuslugi.ru.

Майор полиции на примере показала местным жителям, как зарегистрироваться на портале, завести «Личный кабинет», подать необходимое заявление и разъяснила, что воспользовавшись сайтом, можно сэкономить время на оформлении нужных документов, а также возможность оплаты государственной пошлины со скидкой 30%.

В ходе мероприятия сотрудники миграционного пункта вручили каждому посетителю специальные памятки с QR-кодом, разработанные при поддержке Общественного совета при областном главке и информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ГУ МВД России по Самарской области, и ответили на все интересующие граждан вопросы.