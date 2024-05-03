Самарские полицейские провели антинаркотическое мероприятие со студентами

112

Студентам напомнили о пагубном влиянии запрещенных веществ на организм и призвали вести здоровый образ жизни.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят просветительские мероприятия с молодыми людьми.

Так, оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Наталья Харская вместе со старшим инспектором Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти капитаном полиции Ксенией Нуштайкиной встретились со студентами одного из ВУЗов города.

Сотрудники полиции напомнили учащимся о вреде употребления наркотиков и предупредили об уголовной ответственности за хранение и сбыт запрещенных веществ.

Наталья Харская рассказала о формах вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, под предлогом большого денежного вознаграждения и порекомендовали молодому поколению не поддаваться

на призыв легкого заработка. Напомнила о пагубном влиянии запрещенных веществ на подрастающий организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков.

Ксения Нуштайкина, в свою очередь, рассказала о самых распространенных наркопреступлениях, о наказании, предусмотренном Уголовным кодексом Российской Федерации за их совершение.

В завершении мероприятия полицейские пожелали студентам разумно строить свою жизнь, быть внимательными в выборе друзей и порекомендовали придерживаться здорового образа жизни, и быть законопослушными гражданами.