Самарские общественники организовали экскурсию в музей для воспитанников социального центра "Ровесник"

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На днях представители Общественного совета при УМВД Самары Александр Копункин и Исмагиль Латыпов организовали для воспитанников комплексного центра социального обслуживания населения "Ровесник" экскурсию в музей истории городского наземного электрического транспорта.

Заведующая музеем Алевтина Новикова рассказала детям об истории отечественного транспорта, о том, когда и как появились первые трамваи, как они изменились с течением времени. Ребята узнали, что такое «конка», и выяснили, что делали извозчики, когда лошадь, впряженная в нее, не могла двигаться дальше.

В ходе экскурсии дети с интересом разглядывали макеты старых трамваев, фотографии и документы, свидетельствующие о разных этапах развития старинного транспорта. Воспитанники центра смогли не только прослушать интереснейшую историю каждого трамвая, но и посидеть в них, почувствовав себя пассажирами времен XX века. Каждый ребенок попробовал себя в роли водителя и сфотографировался на память.

В свою очередь, представитель Общественного совета при УМВД России по г. Самаре Исмагиль Латыпов акцентировал внимание детей на безопасном поведение в общественном транспорте. Общественник подчеркнул, что, соблюдая простые правила безопасности, можно избежать трагедий на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО