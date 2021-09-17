Самарские молодожёны приняли участие в голосовании.

163

Пара из Самары исполнила два гражданских долга в один день и выбрала удачную дату для регистрации брака – первый день выборов депутатов Госдумы и Самарской губернской думы. На избирательный участок они отправились сразу из ЗАГСа. Решили, что это будет их первое совместное и ответственное дело.

Глава семьи Андрей Романчев сказал: «Я считаю, что только если голосовать будут все, результат будет более правдивый. Поскольку каждый будет выражать своё мнение и контролировать то, что происходит. А если будут все "отсиживаться", то и результат будет непредсказуемым».

Андрей и Анастасия вместе уже 6 лет. Начали встречаться еще в школе, после совместной поездки с классом в Санкт-Петербург. Сегодня, 17 сентября, несмотря на важную дату, они приняли участие в голосовании, за день выбрав будущее и для себя, и для страны.

На свой избирательный участок в школу № 139 молодожёны отправились после регистрации брака. И если на церемонии бракосочетания за ответственным решением следили свидетели, то за процедурой голосования уже общественные наблюдатели.

Напомним, что всего в Самарской области во время трехдневного голосования за легитимностью избирательного процесса следят свыше 5 тысяч наблюдателей, а в России почти 500 тысяч.

Фото: правительство СО