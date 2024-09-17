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Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса

17 сентября 2024 18:47
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Сегодня «зеленые» богатства региона защищают более тысячи специалистов.

17 сентября в п.Кинельском прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников леса. Сегодня «зеленые» богатства региона защищают более тысячи специалистов. По случаю профессионального праздника к лесникам обратился врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.

«Среди ваших заслуг – тысячи гектаров леса, спасенного от огня, десятки миллионов  выращенных саженцев для пополнения лесного фонда губернии. Благодаря вашему ежедневному труду Самарская область успешно достигает целей национального проекта «Экология», – отметил Михаил Владимирович.

Действительно, сделано много: за последние несколько лет мы восстановили почти 4 тысячи гектаров лесного фонда, заготовили более 50 тонн семян лесных растений, вырастили 26 миллионов посадочного материала.

«В этих цифрах – вклад каждого из вас», – добавил врио министра.

Впереди еще много планов. По решению Президента России Владимира Путина с 2025 года развитию лесного хозяйства будет способствовать новый национальный проект «Экологическое благополучие».

«Уверен, общими усилиями мы сделаем ещё больше на благо самарских лесов. Ведь за плечами каждого из вас бесценный опыт, знания и мастерство лесного дела – то, что передается из поколения в поколение от ветеранов молодым специалистам. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вашу работу, за основы, за традиции, которые вы привили новому поколению работников лесного хозяйства», – подытожил Студенников.  

Настоящая гордость лесного хозяйства – люди, посвятившие свою жизнь служению профессии. Сегодня в торжественной обстановке вручили 3 знака отличия Федерального агентства лесного хозяйства «За сбережение и приумножение лесных богатств России», а также 2 почетные грамоты и 10 благодарностей от федерального ведомства. Почётного звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Самарской области» удостоен мастер леса Ядекар Мухомедьяров. Благодарностью Губернатора Самарской области отмечены 6 сотрудников, а также благодарностью Самарской Губернской Думы – 9 человек.

Уже по сложившейся традиции лесники сделали памятную высадку – на территории дома культуры в Кинельском теперь появилось более 50 саженцев рябины и 2 липы. В мероприятии поучаствовали и совсем юные лесоводы, высадив 7 голубых елей возле детской площадки.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Мероприятия

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