Самарские инспекторы ГИМС напомнили правила безопасности любителям подледной рыбалки

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Ежедневно с целью предотвращения происшествий на воде инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам патрулируют водоемы области. С начала года проведено 65 таких мероприятий.

Профилактические рейды проводятся в местах популярных у любителей подледной рыбалки. Накануне один из таких рейдов прошел на льду р. Волга в г. Самаре.

Инспекторы группы патрульной службы №1 напомнили рыбакам и любителям прогулок через Волгу о том, что лед на реке неоднороден по толщине и плотности. В устьях рек и притоках его прочность, как правило, ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности. Поэтому всегда существует опасность провалов рыбаков и граждан, переходящих водоемы.

Специалисты ГИМС обращают внимание жителей Самары и области на то, что если вы все-таки решились выйти на лед водоема при себе всегда необходимо иметь средства спасения. Перед уходом из дома на рыбалку обязательно сообщать родным и близким о месте промысла и времени возвращения назад. Для связи с экстренными службами, в случае ЧП, необходимо иметь мобильный телефон.

Кроме провала существует опасность падения на скользкой поверхности льда, что чревато тяжелыми ушибами различных частей тела, растяжениями, сотрясениями. Таит опасность для рыболова и низкая температура воздуха. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы. В результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение.

Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей – не пускать их одних на лед, рассказать им об опасности игр на нем, запретить ребенку проверять прочность льда ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и ребенок запросто провалится. Дети должны знать, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее. Опасны и те места на льду, где видны трещины и лунки.

В ходе рейда, для закрепления результата проведенных бесед, работники ГИМС раздали гражданам информационные памятки-листовки с описанием правил поведения на водных объектах в зимнее время года.

Уважаемые жители Самарской области! Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности!