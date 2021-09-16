Самарские инспекторы ДПС помогли оперативно доставить в больницу полуторагодовалую девочку

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Благодарный отец – футболист тольяттинского клуба «Акрон» записал для полицейских видеообращение со словами благодарности.

В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видеообращение полузащитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон», который пытается найти самарских инспекторов ДПС и лично поблагодарить их за помощь.

Дорожные полицейские, имена которых молодой человек не спросил из-за спешки, помогли оперативно доставить в медицинское учреждение его полуторагодовалую дочь. Малышка нуждалась в немедленной помощи медиков, а счет шел буквально на минуты. Футболист очень надеялся, что его обращение увидят те самые сотрудники. «Хочу сказать спасибо и пожать им руку», - рассказывает футболист.

В ходе проверки данной информации выяснилось, что вечером 13 сентября экипаж ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре в составе лейтенанта полиции Ильдара Миникаева и младшего лейтенанта полиции Рината Сабитова нес службу на улице Ново-Садовой в областном центре. Около 20:00 рядом с инспекторами остановился автомобиль. Взволнованный мужчина-водитель рассказал полицейским, что у него в автомобиле находится полуторогодовалая дочка с сильным отравлением, которая нуждается в срочной медицинской помощи. Мужчина боялся, что ему не скоро удастся доехать до больницы из-за пробок на дороге. Понимая, что важная каждая минута Ильдар и Ринат приняли решение сопроводить автомобиль до больницы. Доложив о случившемся в дежурную часть, полицейские включили звуковые сигналы и проблесковые маячки и сопроводили автомобиль до Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой, где передали девочку в руки медицинских работников. В настоящий момент ребенок находится под контролем специалистов, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Я даже не хочу представлять, что было, если бы нам не помогли полицейские. Мы быстро добрались до врачей, сейчас с ребенком все хорошо. Надеюсь, что мое видео дойдет до сотрудников, ведь я очень хочу лично сказать им спасибо за то, что не отказали в трудную минуту», - обращается мужчина к инспекторам.

Инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенант полиции Ильдар Миникаев и младший лейтенант полиции Ринат Сабитов обязательно навестят девочку при выписке из больницы и конечно, встретятся с благодарным отцом.