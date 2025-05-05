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Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День радио

5 мая 2025 14:46
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Подсветка самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

7 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.

На башню выведут поздравления и символы праздника: портрет изобретателя радио Попова А. С., изображения радиоприемников и радиоволн, надписи "7 мая - наш праздник" и «7 мая - День радио».

Подсветка самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 час.

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться ролик с надписью «С Днем радио!», изображениями радиоволн и микрофона.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Брянска, Братска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Казани, Калининграда, Костромы, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, Сочи, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска и других городов России.

Теги: Самара

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