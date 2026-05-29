Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ!
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Благоустройство самарских общественных пространств стартует в июне
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
Прием заявок на премию «Экспортер года. Сделано в России» завершается 31 мая
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
Вячеслав Федорищев прокатился на новом трамвае «Львенок»
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
Игорь Комаров и Сергей Черногаев обсудили защиту трудовых прав и развитие социального партнёрства в ПФО
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Самарская Школа приёмного родителя готовит осознанные семьи

В Самарской области успешно функционирует Школа приёмного родителя, одна из них на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

В Самарской области успешно функционирует Школа приёмного родителя, одна из них на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа. Программа направлена на комплексную подготовку граждан, решивших взять на воспитание ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Обучение является обязательным этапом и гарантирует осознанный подход к построению детско-родительских отношений.
Приёмное родительство - это не только акт гуманизма, но и высокая ответственность, требующая специальных знаний, психологической устойчивости и правовой грамотности. Каждый ребёнок, попадающий в замещающую семью, обладает уникальным жизненным опытом, часто сопряжённым с утратой привязанности и адаптационными трудностями. Без квалифицированной подготовки даже самые искренние намерения могут столкнуться с кризисами.
Программа школы разработана практикующими специалистами в области детской психологии, педагогики и социальной работы. Слушатели изучают возрастные особенности развития, законодательную базу в сфере опеки, технологии преодоления поведенческих трудностей и методы профилактики эмоционального выгорания. Занятия сочетают теорию с интерактивными практиками. На очных занятиях разбираются и проигрываются ролевые кейсы, что позволяет получить новый чувственный опыт и научиться справляться с «трудным» поведением ребёнка.
Кандидаты, планирующие принять в семью детей особых категорий (сиблингов, подростков, детей-инвалидов), должны пройти подготовку по программе дополнительного модуля.
По окончании курса проводится собеседование. При условии посещаемости не менее 80% занятий и усвоения знаний кандидату выдаётся свидетельство установленного образца и заключение.
«Для нас этот курс стал настоящим открытием, - делится Татьяна, выпускница последнего потока. - До обучения мы полагали, что достаточно любви и терпения. Программа показала, что приёмный ребёнок нуждается в особом, профессионально выстроенном подходе. Здесь мы получили чёткие инструменты, разобрали реальные жизненные кейсы и поняли, как действовать в сложных ситуациях. Это невероятно полезный курс, который дал нам уверенность, спокойствие и реальные компетенции для построения здоровой семьи».
Педагог-психолог Елена Тараканова отмечает: «Интересно смотреть на то, с какими ожиданиями приходят люди на первое занятие, и следить за тем, какая трансформация происходит в сознании. Когда в конце занятия ты слышишь: «У меня поменялись отношения в семье, улучшились отношения с детьми, улучшилась связь между нами» - вот это, наверное, самый главный результат. Занятия, арт-терапия, просмотр фильмов с последующим обсуждением, выполнение домашних заданий - всё это меняет воспитательские установки, повышает уровень знаний и навыков. Школа приёмного родителя - это гарантия того, что семья справится с любыми сложностями, а дети будут счастливы».
Эффективность программы подтверждает статистика: семьи, прошедшие обучение, демонстрируют значительно более низкие показатели возвратов детей.
Растет и интерес к школе приемных родителей: за 2025 год подготовлено и получили свидетельство 277 кандидатов в замещающие родители, а за первый квартал 2026 года уже 81 кандидат.

 

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

