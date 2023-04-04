Самарская областная детская библиотека проведет круглый стол по работе с детьми с ОВЗ «Не особенно особенные дети»

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5 апреля в 11:00 Самарская областная детская библиотека проведет круглый стол по содействию социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Не особенно особенные дети».

Организаторы приглашают к участию родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, специалистов, работающих с такой категорией детей: преподавателей, воспитателей, библиотекарей, а также всех, для кого актуальна тема. Информация будет полезна как родителям и специалистам, впервые столкнувшимся со сложностями воспитания ребенка с ОВЗ, так и участникам, уже имеющим такой опыт.

Запись для очного участия осуществляется по телефону 8(846)337-03-88.

Спикеры мероприятия:

Урюпина Анна Сергеевна – мама двоих детей с расстройства аутистического спектра, автор книги «Раненая мама»;

Шора Оксана Викторовна – педагог-психолог, логопед МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 173» г. о. Самара;

Бузикова Евгения Евгеньевна – социальный педагог КЦСОН Октябрьского района г. о. Самара;

Васильева Марина Иллиодоровна – главный библиотекарь центра сопровождения чтения МБО ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;

Воробьева Лариса Владимировна – модератор мероприятия, психолог ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;

Бахтинова Олеся Викторовна – частный коневладелец;

Каргина Тамара Петровна – заведующая отделом дошкольников.

Событие так же будет транслироваться онлайн в группе библиотеки во «ВКонтакте», для участия необходима предварительная регистрация по ссылке, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО