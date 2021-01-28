Самарская область заняла второе место в России по количеству участников всероссийского «Урока цифры» в декабре

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На декабрьском Всероссийском «Уроке цифры» Самарская область заняла второе место в РФ по количеству участников. Проект является частью федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области нацпроект реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова, вопросу подготовки IT-специалистов уделяется большое внимание.

Проект, который был подготовлен Mail.ru Group совместно со школой математики и программирования «Алгоритмика», был посвящен технологиям нейросетей. Школьники узнали, как они работают, в каких областях применяются и как используются в социальных сетях. Организаторами Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и организация «Цифровая экономика».

В «Уроке цифры», который проходил с 23 ноября по 13 декабря 2020 года, приняли участие ребята со всей России. Каждый восьмой участник «Урока цифры» (12%) был из Москвы. Наибольший интерес к заданиям онлайн-тренажеров проявили школьники из Ленинградской области, где в «Уроке цифры» поучаствовали почти половина учеников (47%). На втором месте – Самарская область. В этом регионе теоретическую и практическую информацию о нейросетях и их обучении получил каждый третий школьник (31%). В топ-3 попал также Пермский край – 28% учащихся региона приняли участие в проекте.

В топ-10 регионов по количеству вовлеченных школьников вошли Москва (более 200 тысяч учащихся), Самарская (более 100 тыс.) и Московская (почти 100 тыс.) области, а также Пермский край, Свердловская, Ленинградская и Челябинская области, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

Задания онлайн-тренажеров «Урока цифры» были адаптированы для разных возрастных групп. Младшие школьники разрабатывали алгоритм рекомендаций друзей в соцсетях, ученики средней школы обучали нейросеть распознавать лица для примерки масок дополненной реальности, а старшеклассники самостоятельно создавали мини-приложения, передает пресс-служба облправительства.