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Самарская область заняла первое место в рейтинге регионов по реализация общественных проектов ПФО

31 января 2025 15:09
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Наибольшего успеха в прошедшем году регион добился в реализации проектов «Баскетбол 3х3» (1 место); «Герои Отечества» (Музей – 3 место), ВПК – 1 место); «ФормАрт» (3 место); «Театральное Приволжье» (Молодежные театральные коллективы - 3 место).

29 января 2025 года в режиме видеоконференции под председательством заместителя полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева прошло окружное совещание, на котором были рассмотрены вопросы реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО в 2024 году и планы на текущий год.

В мероприятии участвовали заместители высших должностных лиц регионов округа, курирующие вопросы воспитательной деятельности, руководители региональных органов государственной власти по профилю отдельных проектов, а также главные федеральные инспекторы. Самарскую область представляли первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов и федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев.  

Открывая совещание, Олег Машковцев поздравил представителей Пермского края с победой в борьбе за статус «Молодёжная столица России», который, по мнению замполпреда, поможет региону реализовать важнейшие задачи в сфере молодежной политики.

Одной из семи национальных целей развития России до 2030 года, установленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На заседании обсудили перечень задач в сфере работы с молодежью в Приволжском федеральном округе, выполнение которых также будет способствовать достижению этой цели. В числе важных направлений – патриотическое воспитание и формирование духовно-нравственных ценностей.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне просветительская деятельность должна стать для сферы молодежной политики системной. Необходимо также активно привлекать к работе с молодежью демобилизованных участников СВО», – сказал Олег Машковцев.

Он также обратил внимание на общий уровень готовности регионов ПФО к участию в окружных общественных проектах. В ходе совещания дана оценка работы органов государственной власти в реализации проектов для молодежи, а также их информационного освещения.

По итогам 2024 года первое место в рейтинге регионов по реализация общественных проектов ПФО вновь заняла Самарская область. Наибольшего успеха в прошедшем году регион добился в реализации проектов «Баскетбол 3х3» (1 место); «Герои Отечества» (Музей – 3 место), ВПК – 1 место); «ФормАрт» (3 место); «Театральное Приволжье» (Молодежные театральные коллективы - 3 место).

Олег Машковцев в своем выступлении отметил, что в округе выстроено системное взаимодействие с крупнейшими общественными молодежными организациями и координирующими структурами (советом ректоров вузов ПФО, советом директоров организаций профессионального образования и другими). «Мы продолжаем осуществлять взаимодействие с вузами и ссузами, сформированы региональные и окружная комиссии по молодежной политике и духовно-нравственному воспитанию при Советах ректоров вузов. На этих площадках планируем продолжить обсуждение вопросов воспитательной деятельности в студенческой среде», – подчеркнул заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО.

Важным результатом работы стала интеграция ряда общественных проектов ПФО в созданные по соответствующим направлениям всероссийские проекты, а также привлечение для участия в приволжских общественных проектах молодежи из новых регионов России и дружественных стран.

В ходе совещания участники также обсудили планы работы на 2025 год, который станет особенным в связи с запуском нового общественного проекта для работающей молодежи, и возвращением в статус окружного Молодежного форума Движения Первых «iВолга» в Самарской области.

Приоритетным направлением международного сотрудничества является проведение совместных с КНР мероприятий для молодежи, в частности Российско-китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы». В этом году X Российско-Китайский молодёжный форум состоится в Китае. Ярким событием Форума должно стать создание совместного граффити художниками двух стран (по опыту прошлогоднего мероприятия в Саратове).

На совещании также обсуждены изменения форматов проведения проектов, поставлены задачи вовлечения для участия в них детей и молодежи из сельских населенных пунктов: «Мы должны обратить особое внимание на популяризацию молодежных мероприятий (в первую очередь окружных общественных проектов) в муниципальных образованиях – там, где возможностей для молодежи в настоящее время гораздо меньше, чем в крупных городах. Мы должны сделать по-настоящему доступными наши молодежные проекты».

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

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