Самарская область заняла четвертое место в рейтинге «Регион-НКО»

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2 ноября на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Москве презентовали результаты рейтинга «Регион-НКО» за 2024 год. Со спецдокладом о результатах пятого рейтинга выступили председатель Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова и генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Самарская область заняла четвертое место в рейтинге, продемонстрировав высокий уровень развития некоммерческого сектора в регионе.

Уже пятый год подряд ОП РФ совместно с рейтинговым агентством RAEX формирует рейтинг «Регион-НКО», который отражает всесторонний анализ данных, характеризующих 89 субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора.

Были проанализированы 54 показателя, которые отражают оценку таких фундаментальных характеристик сектора, как его потенциал (масштаб), устойчивость, общественная значимость, взаимодействие с государством, бизнесом, населением, средствами массовой информации и другими участниками, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ