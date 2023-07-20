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Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи

20 июля 2023 17:27
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Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи

Подведены итоги Всероссийского конкурса на определение центров привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт в России в марте 2024 года.

Всего в нём приняли участие 474 организации из 86 регионов России — это вузы, колледжи, НКО и государственные учреждения, работающие в сфере добровольчества. До этапа оценки по результатам экспертного отбора дошла 121 заявка.

Конкурсная комиссия выбрала 25 центров привлечения и подготовки волонтёров в 20 регионах России. В их числе и Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, действующий на базе Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области. Основная задача центров – провести отбор и в дальнейшем координировать работу добровольцев на Фестивале. Также дополнительно определили два центра для подготовки волонтёров по специальному функционалу: в МГИМО будут готовить добровольцев по направлениям «Атташе» и «Лингвистические услуги», в ВОД «Волонтёры-медики» – «Медицинскому сопровождению». Таким образом, 27 организаций будут заниматься подготовкой волонтёров.

 

«Конкурс вызвал высокий интерес у молодёжных центров, университетов и колледжей, НКО, имеющих огромный опыт развития добровольчества, что свидетельствует об огромном желании внести вклад в организацию масштабного международного молодёжного события. Среди сотни участников мы получили заявки как от крупных региональных организаций, так и от активных муниципальных. Поэтому перед экспертной комиссией стояла непростая задача выбрать лучших. Теперь им предстоит организовать отбор и подготовить 5 тысяч волонтёров по 15 функциональным направлениям – от встречи участников Фестиваля в аэропортах и вокзалах, создания атмосферы гостеприимства до бесперебойного обеспечения деятельности всех служб Фестиваля. Можно с уверенностью сказать, что Центры сыграют ключевую роль в подготовке волонтёрского корпуса и внесут весомый вклад в подготовку ВФМ-2024», – отметила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

 

При определении победителей эксперты учитывали опыт вовлечения молодёжи в общественно полезную деятельность, наличие концепции работы Центра и материально-технической базы, финансового обеспечения, механизмов мотивации и поощрения волонтёров, а также квалификацию сотрудников Центра.

Самарская область имеет большой опыт работы с волонтёрами в организации крупнейших событий Международного и федерального уровней. Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области занимался подготовкой волонтёров на XXX Российскую студенческую весну, Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», Международный форум Волонтёров Победы, Всероссийское мероприятие «Добро.Конференция – 2023».

 

«Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в нашей стране в 2024 году, – это крупнейшее событие в жизни молодёжи всего мира. И мы очень рады, что нам доверили не просто стать его частью, но и принимать непосредственное участие в организации. Самарская область обладает большим опытом работы с волонтёрами, сегодня в нашем регионе более 195 тысяч добровольцев, которые способствуют развитию региона. Хочу поблагодарить Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, за поддержку добровольчества и создание условий для эффективного развития волонтёрского движения. Уверен, что тот опыт, который мы накопили за годы активной работы, позволит качественно подготовить волонтёров для участия в ВФМ и продемонстрировать всему миру, что наша страна открыта и гостеприимна», - отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

Уже в августе с центрами привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи будут подписаны соглашения о взаимодействии.

Напомним, старт Конкурса на определение центров привлечения
 и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи объявили в дни проведения Добро.Конференции в Самаре, во время открытия мурала – первого наследия ВФМ-2024. Сам Фестиваль пройдёт в марте 2024 года на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Чтобы стать волонтёром необходимо подать заявку на сайте fest2024.dobro.ru.

Теги: В центре внимания

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