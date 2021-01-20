Самарская область вошла в топ-8 регионов по уровню разработки программного обеспечения

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В Самарской области продолжается активная фаза реализации нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа ведется по пяти региональным программам: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Все эти направления реализуются под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. Динамику развития региона подтверждают федеральные эксперты.

Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» по итогам 2020 года был подготовлен рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения. Самарская область по итогам рейтинга заняла 8-е место и вошла в число лидеров.

Цель данного рейтинга заключается в том, чтобы оценить, в каком состоянии находится индустрия разработки программного обеспечения на региональном уровне и какие у нее перспективы развития.

Рейтинг был составлен на основании данных ЦБ России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг по регионам. Во многом успех компаний разработчиков программного обеспечения зависит от бизнес-климата в каждой конкретной области. Высокое место Самарской области в рейтинге РУССОФТ свидетельствует о наличии диалога IT-бизнеса и власти.

Стоит отметить, что партнерству государства и IT-сообщества в Самарской области уделяется особое внимание. По мнению областных властей, именно благодаря диалогу возможно развитие цифровой экономики в регионе.

Уже сегодня отмечается стремление ведущих российских IT-компаний инвестировать в программы развития страны, активно, содержательно участвовать в реализации национальных проектов. Ведь цифровая трансформация возможна только на основе новых технологий и знаний, которыми и обладают ведущие крупные компании, сообщает пресс-служба облправительства.