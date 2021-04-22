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Самарская область вошла в ТОП-10: 1505 заявок поступило от региона на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России»

22 апреля 2021 17:48
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Регистрация на конкурс закроется 26 апреля.

1505 заявок поступило от Самарской области на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по активности подачи заявок на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России», заняв 8 место во всероссийском рейтинге, и стала третьей по активности жителей от Приволжского федерального округа. Всего на текущий момент на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок. До конца заявочной кампании остается 5 дней. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф

С начала регистрации на конкурс «Лидеры России 2020» на сайте ЛидерыРоссии.рф от Центрального Федерального округа поступило 35,55% всех отправленных заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (16,48%). Далее идут Северо-Западный (13,37%), Уральский (9,58%), Сибирский (9,43%), Южный (8,27%), Дальневосточный (4,1%) и Северо-Кавказский (3,22%) федеральные округа.

В ПФО по числу заявок на конкурс «Лидеры России» лидируют Нижегородская область (1578 заявок), Республика Татарстан (1573 заявки), Самарская область (1505 заявок), Республика Башкортостан (1300 заявок) и Пермский край 923 (заявки).

 «На сегодняшний день мы получили более 100 тысяч заявок из всех регионов России на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Большинство регистраций поступает от участников в возрасте от 31 до 35 лет –27% и от 36 до 40 лет – 26%. Конкурсантов в возрасте от 41 до 45 лет – 17%, от 26 до 30 лет – 12%, от 46 до 55 лет – 11%, а от 18 до 25 лет – 7%. В основном регистрируются на конкурс мужчины – 73%, заявивших об участии женщин – 27%», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. 

Лидером по количеству заявок стала Москва (12 407 заявок на конкурс на текущий момент), на втором месте – Санкт-Петербург (5 116), на третьем – Московская область (4 167 заявок). В ТОП-20 регионов также вошли Свердловская область (2 028 заявок), Краснодарский край (1 872), Нижегородская область (1 578), Республика Татарстан (1 573), Самарская область (1 505), Ростовская область (1 424), Новосибирская область (1 344), Республика Башкортостан (1 300), Челябинская область (1 237), Красноярский край (1 114), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1 009), Тюменская область (953), Пермский край (923), Иркутская область (812), Ставропольский край (795), Воронежская область (717) и Ленинградская область (702 заявки).

Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей России.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

 

Теги: «Лидеры России» самарская область

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