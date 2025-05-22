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Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
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Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»

22 мая 2025 13:12
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Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»

21 мая на IV заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 28 школ из Самарской области. Организатор конкурса – Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Премию в категории до 2 миллионов рублей получил образовательный центр им. Е.М. Зеленова п.г.т. Новосемейкино Самарской области на реализацию проекта «Готов к труду, спорту и здоровью».

От 500 тыс. до 1 миллиона рублей на реализацию своих инициатив выиграли 10 областных школ из Самары, Похвистнево, Сызрани, Сергиевского, Сызранского, Приволжского, Волжского, Ставропольского, Красноярского,  района, в том числе проект в сфере туризма «Вокруг света за лето» школы № 1 образовательный центр п.г.т. Смышляевка, также жюри отметили «Школу финансовой грамотности и безопасности» из села Русская Борковка.

Кроме того, победителями стали 17 проектов в категории премий от 200 до 500 тыс. рублей.

Открывая заседание, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что ведомство и главная просветительская организация страны активно расширяют сотрудничество.

«У нас традиционно перед началом нового учебного года пройдет Общероссийское родительское собрание. На нем мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно со Всероссийским родительским комитетом. Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдет эксперимент — в школах начнут выставлять оценку поведения. Мы рассматриваем несколько вариантов того, как это будет происходить — «зачет/незачет», пятибалльная или трехбалльная система», — сказал Сергей Кравцов.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал о ключевых тенденциях в содержании проектов и познакомил участников заседания с успешными практиками, которые реализовали победители прошлогоднего конкурса.

«Отличием этого сезона стало то, что практически во всех проектах дети — не только участники, но соавторы. Я говорю это не для красного словца. Мы специально это не проектировали. Специально мы проектировали сотрудничество родителей с учителями — такова была изначальная задумка. Но так получилось, что в этой связке оказались дети. Это приятное наблюдение, приятное побочное благо, которое мы получили. Теперь мы хотим сохранить такую практику. И мне кажется, залог успеха в реализации проектов – это то, что они проектируются вместе с ребятами. Это очень правильная история», — отметил Максим Древаль.

Победителями конкурса стали 1015 проектов из 85 регионах Российской Федерации. Самое большое количество  проектов-победителей в направлении «патриотическое воспитание» — 292. Также в первую тройку вошли направления «духовно-нравственное воспитание» (214) и  «физическое воспитание» (191). С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства до 30 июня и смогут приступить к реализации своих проектов по развитию воспитательного пространства в школах.

Конкурс поддержки родительских инициатив Общества «Знание» был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Первый сезон Конкурса оказался чрезвычайно востребован, по его итогам победителями стали 200 школ из 78 регионов РФ. Стартовавший в 2025  году второй сезон Конкурса поддержки родительских инициатив собрал рекордное количество заявок: более 8 тысяч из 89 регионов России. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

В продолжение конкурса Общество «Знание» приглашает педагогов пройти бесплатный курс «Учитель и родитель: эффективное взаимодействие» на платформе Знание.Академия. Учителя научатся решать конфликты с родителями, вовлекать их в жизнь школы, налаживать взаимопонимание в родительском коллективе. По окончании обучения выдается сертификат.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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