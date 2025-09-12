Я нашел ошибку
Главные новости:
Организаторы обещаюь настоящий праздник искусства, творчества и ремесел, вдохновленный национальными традициями!
В Самаре пройдет третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»
Ольга Любимова: «Обсудили с коллегами совместные проекты и подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта "Семья"».
Ирина Калягина приняла участие в заседании Координационного совета с региональными министрами культуры
Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.
Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей «серебряного возраста»
Взносы граждан, участвующих в программе, увеличились почти на треть.
ПДС: жители Самарской области все активнее подключаются к Программе долгосрочных сбережений
Жителям Самарской области предстоит выбрать 2992 депутата. В течение трех дней в регионе с 8.00 до 20.00 будут работать 1390 избирательных участков.
Единый день голосования стартовал в регионах ПФО
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей «серебряного возраста»

12 сентября 2025 15:39
98
Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.

В региональном центре «Мой бизнес» начался прием заявок на участие в федеральной программе «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста. Самарская область вошла в число пилотных регионов, где программа начнется уже 8 октября 2025 года.

Проект реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.

Для участия в программе необходимо до 26 сентября 2025 года заполнить заявку по ссылке. Участие бесплатное.

«Мы рады присоединиться к федеральному проекту, который открывает новые возможности для предприимчивых жителей нашего региона пенсионного возраста. Люди старшего поколения обладают огромным запасом опыта и компетенций. Данный проект позволит раскрыть творческий и предпринимательский потенциал пожилых людей, создать условия для успешного старта собственного дела и внести вклад в экономическое развитие региона», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Комплекс мер поддержки включает: образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности; грантовую поддержку лучших бизнес-проектов; консультационное сопровождение опытными наставниками; сообщество единомышленников для нетворкинга.

«"Серебряный старт" является стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа «Серебряный старт» ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности: уход и забота, бытовые услуги, туризм и гостеприимство, образовательные услуги, монетизация хобби.

Организатор — Минэкономразвития России, оператор — Национальное агентство «Мой бизнес», грантодатели — Благотворительный фонд Х5 «Выручаем», Фонд «Наше будущее», партнеры — «Авито», Фонд «Форар», информационные партнеры — Союз пенсионеров России, Объясняем. рф, «ФедералПресс».

 

Фото: Минэкономразвития РФ

