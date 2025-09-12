Самарская область вошла в число пилотных регионов программы поддержки предпринимателей «серебряного возраста»

98

В региональном центре «Мой бизнес» начался прием заявок на участие в федеральной программе «Серебряный старт», направленной на развитие предпринимательского потенциала граждан старшего возраста. Самарская область вошла в число пилотных регионов, где программа начнется уже 8 октября 2025 года.

Проект реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и предусматривает комплексную поддержку, включая образовательные модули, а также грантовое финансирование бизнес-проектов. Грант для победителя регионального этапа – 150 000 рублей, в федеральном финале три лучших проекта получат по 500 000 рублей.

Для участия в программе необходимо до 26 сентября 2025 года заполнить заявку по ссылке. Участие бесплатное.

«Мы рады присоединиться к федеральному проекту, который открывает новые возможности для предприимчивых жителей нашего региона пенсионного возраста. Люди старшего поколения обладают огромным запасом опыта и компетенций. Данный проект позволит раскрыть творческий и предпринимательский потенциал пожилых людей, создать условия для успешного старта собственного дела и внести вклад в экономическое развитие региона», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Комплекс мер поддержки включает: образовательные модули по основам предпринимательства, цифровой грамотности и финансовой безопасности; грантовую поддержку лучших бизнес-проектов; консультационное сопровождение опытными наставниками; сообщество единомышленников для нетворкинга.

«"Серебряный старт" является стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Программа «Серебряный старт» ориентирована на те сферы, где опыт и компетенции людей старшего поколения могут быть наиболее востребованы. Среди перспективных направлений для начала предпринимательской деятельности: уход и забота, бытовые услуги, туризм и гостеприимство, образовательные услуги, монетизация хобби.

Организатор — Минэкономразвития России, оператор — Национальное агентство «Мой бизнес», грантодатели — Благотворительный фонд Х5 «Выручаем», Фонд «Наше будущее», партнеры — «Авито», Фонд «Форар», информационные партнеры — Союз пенсионеров России, Объясняем. рф, «ФедералПресс».

Фото: Минэкономразвития РФ