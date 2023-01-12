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Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет

12 января 2023 12:14
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Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет

По итогам пяти лет Самарская область в лидерах среди регионов страны по объему привлеченного финансирования проектов, поддержанных Фондом Президентских грантов. Добровольчество, оказание помощи и поддержки тем, кто в них нуждается, работа с детьми и подростками, развитие спорта и культуры, повышение качества жизни пожилых людей – такие проекты инициативные граждане Самарской области воплощают в жизнь при поддержке Фонда.

С 2017 года Фонд Президентских грантов финансирует социально значимые проекты, предлагаемые инициативными гражданами в регионах. И Самарская область входит в число лидеров как по количеству заявок от некоммерческих организаций и общественников, так и по объему привлеченных на их реализацию средств.

По итогам пяти лет, в течение которых проходили конкурсы Фонда, Самарская область занимает 1 место среди нестоличных регионов России по объему привлеченного финансирования. Региональные НКО и общественные организации привлекли 1 миллиард 131 миллионов рублей.

Победу самарские общественники одержали в напряженной борьбе: на конкурсы Фонда Президентских грантов было представлено более 11 тысяч проектов, а победителями, по результатам независимой оценки, признаны 1 889 НКО.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что институты гражданского общества играют серьезную роль в развитии региона, в защите прав и отстаивании интересов наших граждан, улучшении качества их жизни. Социально ориентированные некоммерческие, общественные, волонтерские организации выполняют очень важную работу, отзываются на самые актуальные потребности общества.

 В 2022 году в Самарской области финансирование получили 129 проектов, представленных НКО из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Отрадного, Безенчукского, Кинель-Черкасского, Сызранского, Челно-Вершинского и других районов на общую сумму 290,8 млн руб.

Некоторые проекты получили широкую известность на федеральном уровне. Например, фестиваль «Том Сойер Фест», участники которого занимаются восстановлением домов – памятников архитектуры. Проект стал лауреатом форума #МЫВМЕСТЕ-2022. Известны в регионе проект «iГород» Алексея Транцева, направленный на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, «Вкус жизни» благотворительного фонда «ЕВИТА», который помогает в обеспечении лечебным питанием паллиативных детей, и многие другие.

На развитие спорта в малых городах направлен проект самарского отделения Всероссийской федерации эстетической гимнастики. Идеей проекта стало создание возможностей для детей из сельской местности гармоничного физического развития и формирования повседневной культуры здорового образа жизни с помощью занятий художественной гимнастикой.

Было закуплено оборудование для залов, антитравматические ковры, организованы условия для проведения тренировок в 7 малых населенных пунктах в формате онлайн. Дистанционный формат обучения позволил решить кадровый вопрос. Благодаря проекту 500 детей в течение полугода занимались под руководством опытных наставников СШОР по гимнастике им. Н.А.Лавровой. На местах их курировали 14 специалистов, обученных в рамках проекта. Лучшие спортсменки смогли принять участие в фестивале гимнастики «Шаги к успеху!».

Следующий этап подачи заявок на конкурс Фонда президентских грантов стартует 1 февраля 2023 года, прием будет окончен 15 марта. Инициативные граждане Самарской области могут получить финансирование на реализацию своих просвоихсвоих проектов и сделать мир вокруг себя намного комфортнее и интереснее.

Теги: В центре внимания

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