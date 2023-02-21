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Самарская область вместе со всей страной отметит День защитника Отечества

21 февраля 2023 15:04
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В Самаре 23 февраля 2023 года в 21:00 на 1-й очереди набережной Волги пройдет праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.

Сегодня по всей стране, во всех городах, проходят торжественные мероприятия, на которых жители нашей необъятной страны своим единством и соучастием благодарят и профессиональных защитников, и тех, кто своим мирным трудом вносит вклад в наш общий исторический путь.

Наша общая задача – сохранить многовековые традиции, преумножить силу и могущество нашей страны, создать условия для её дальнейшего развития и укрепления авторитета в мире, потому что самоидентификация российского народа уникальна, дело наше правое, и победа будет за нами!

22 и 23 февраля во всех районах Самарской области пройдут официальные торжества и церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам, а также чествование героев – наших соотечественников, участников специальной военной операции, которые демонстрируют мужество и отвагу, совершают боевые подвиги, храбро сражаются за нашу Родину.

В Самаре на пл. Куйбышева 22 февраля 2023 года пройдет митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!». Начало в 15:00. В патриотическом концерте выступят солисты и творческие коллективы Самарской области. С 14:30 здесь начнут свою работу тематические площадки: фотовыставка «Герои и подвиги» и патриотические акции (открытки воинам – участникам специальной военной операции «Спасибо, парни!», «Солдатская каша» и др.).

23 февраля 2023 года на пл. Славы церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» пройдет в 11:00.

В Самаре 23 февраля 2023 года в 21:00 на 1-й очереди набережной Волги пройдет праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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